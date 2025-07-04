وزير الاستثمار: نستهدف مضاعفة الاستثمارات الفرنسية ورفع التبادل التجاري إلى مستويات قياسية

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصادرات المصرية إلى فرنسا بلغت نحو مليار دولار، مما يفتح آفاق واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مضيفًا: «إنطلاقًا من هذا الزخم الإيجابي نستهدف خلال السنوات المقبلة مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر وزيادة حجم التبادل التجاري إلى مستويات قياسية تفوق ما تم تحقيقه في الأعوام السابقة، سعيًا للإرتقاء بالشراكة الاقتصادية إلى آفاق أكثر طموحًا».

وأوضح «الخطيب»، خلال كلمته بفعاليات منتدى رجال الأعمال المصري الفرنسي، بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وتجارية وتغيرات جيوسياسية متسارعة فأن هذه الظروف تدفعنا لتكثيف التعاون مع الشركاء وتحويل التحديات لفرص حقيقية للنمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أن مصر حققت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في البنية التحتية وتم تنفيذ مشروعات كبرى تجاوز استثمارتها 550 مليار دولار.

وشدد على أن هذه المشروعات الكبرى شملت إنشاء مدن جديدة وشبكات الطرق والموانئ والمطارات الحديثة، ومشروعات النقل المتطورة مثل المونيرال ومترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية السريعة، ومشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والكهرباء والمياه.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل اليوم على البناء على هذه الإنجازات لتحقيق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية يرتكز على الشفافية والوضوح في السياسات وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل التحديات أمام المستثمرين مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.