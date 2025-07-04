الرئيس السيسي يرحب بماكرون: نقدر الشراكة مع فرنسا.. ومصر فرصة للاستثمار

الرئيس السيسي يرحب بماكرون: نقدر الشراكة مع فرنسا.. ومصر فرصة للاستثمار

الرئيس السيسي يرحب بماكرون: نقدر الشراكة مع فرنسا.. ومصر فرصة للاستثمار

رحب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق له في زيارته إلى مصر، موجهًا الشكر على الجهد الكبير الذي يبذله في دعم وتطوير العلاقات بين مصر وفرنسا.

وقال السيسي، خلال فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري الفرنسي: «إننا سعداء بالشراكة مع فرنسا ونقدرها، ونبذل كل الجهود للاستفادة من الخبرات الفرنسية، مرحبًا بالشركات الفرنسية ورجال الأعمال الفرنسية لوجودهم في مصر».

وتابع: «رجال الأعمال بطبيعتهم لا يضيعون الفرصة.. بقولهم مصر فرصة؛ لأننا خلال آخر 10 سنوات تم بذل جهد كبير لتهيئة الدولة المصرية للانطلاق لآفاق أكثر تقدمًا، وحتى تجد الشركات بنية أساسية متطورة تمكنها من العمل في مصر».

وشدد على أن مصر بذلت جهودا كبيرة وأنفقت أموالا ضخمة لتطوير البنية الأساسية في مجال الطاقة والمواني والطرق والبنية التشريعية والإصلاح الاقتصادي، وتم العمل على جميع القطاعات.

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