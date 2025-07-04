ماكرون: مصر دولة مستقرة تملك الإمكانيات للاستثمار والنمو.. ونثق في شراكتنا معها

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على حسن الاستقبال في مصر منذ مساء أمس، قائلًا: «هذا الأمر أثر في كثيرًا، وأشكر الوزراء المصريين ورجال الأعمال المصريين والسفارة الفرنسية بالقاهرة على تنفيذ هذا الحدث ومنتدى رجال الأعمال المصري الفرنسي».

وتابع «ماكرون»، خلال كلمته بفعاليات منتدى رجال الأعمال المصري الفرنسي، : «فرنسا تحب مصر وتثق بالدولة المصرية، ونحن أول مستثمر أوروبي في مصر خارج قطاع المحروقات بأكثر من 7 مليارات يورو من الاستثمارات الخاصة، 50 ألف وظيفة مباشرة وفرتها شراكتنا بفضل مشاريعها».

وأوضح أن فرنسا دائمًا تقف إلى جانب مصر وشريك موثوق به، مشددًا على أن فرنسا شاركت مصر في تنفيذ البنية التحتية الكبرى في قطاعات النقل ونظم الاتصالات، متابعًا: «نحن مقتنعون أننا نصنع الرخاء معًا، بالنسبة لنا الاستثمار في مصر هو الاستثمار في بلد مستقر».