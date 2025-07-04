هل مشكلات المعدة تكون السبب في رائحة الفم الكريهة؟.. طبيب يكشف مفاجأة

رائحة الفم الكريهة من الأمور التي تسبب حالة من الإزعاج لدى الكثير من الأشخاص، فهو تكون لعدة أسباب منها ما يكون نتيجة عدم غسل الفم أو تناول أطعمة غير صحية، ولكن ربما لم يدرك الكثير أن هذه المشكلة الصحية قد تكون بسبب مشكلات المعدة ونمو البكتيريا بها.

أسباب رائحة الفم الكريهة

وفي هذا الشأن، قال الدكتور مصطفى قابيل، طبيب الباطنة والجهاز الهضمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك عدة أسباب قد تكون السبب في رائحة الفم الكريهة ومنها ارتجاع المريء هو حالة يحدث فيها ارتجاع للأحماض من المعدة إلى المريء، ما يؤدي إلى حدوث تهيج والتهاب في المريء.

وتعد الأحماض الهضمية من بين الأسباب التي تنتج مركبات كبريتية تُعتبر من العوامل المسببة للرائحة الكريهة، حيث إن هذه الأحماض قد تنتقل إلى الفم، ما يحدث رائحة غير محببة، والتي تعرف بـ«رائحة الفم الحمضية»، بحسب «قابيل»، مشيرا إلى أن بجانب ارتجاع المريء، يمكن أن تؤدي اضطرابات أخرى في المعدة مثل التهاب المعدة أو قرحة المعدة إلى تأثيرات مماثلة، فعندما يتأثر الجهاز الهضمي، قد تتراكم البكتيريا الضارة التي تسبب رائحة الفم الكريهة.

نصائح لتجنب رائحة الفم الكريهة

وهناك عدة نصائح يجب على الأشخاص اتباعها للتقليل من رائحة الفم الكريهة بحسب «قابيل» ومنها العناية بنظافة الفم، حيث يجب تنظيف الأسنان واللسان بانتظام باستخدام فرشاة أسنان ومعجون يحتوي على الفلورايد، كما أنه يجب شرب الماء بكثرة، حيث يساعد الماء في تنظيف الفم وتقليل الجفاف، ما يقلل من تراكم البكتيريا.

وفي حال استمرار رائحة الفم، يُنصح بمراجعة الطبيب لتشخيص حالة ارتجاع المريء أو مشاكل المعدة الأخرى، بالإضافة إلى تجنب الأطعمة المسببة للحموضة مثل الأطعمة الدهنية والمشروبات الغازية، التي قد تزيد من ارتجاع الأحماض.