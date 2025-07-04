ماكرون: نريد تحقيق شراكة أكبر بين مصر وفرنسا في مجال الصحة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن مصر لديها الإمكانيات الهائلة للنمو، قائلًا: «كلنا ثقة في النظام المصري لإيجاد فرص عمل وليس فقط كسوق، نحن متقنعين بأنه في عالم يتزايد فيه الشك وانعدام اليقين يجب أن تخطو كل دولة باتجاه الاستقلالية وليس الانطواء».

فرنسا بوابة للاستثمار في أوروبا

وأوضح «ماكرون»، خلال كلمته بفعاليات منتدى رجال الأعمال المصري الفرنسي، أن مصر وفرنسا بابان للدخول للمناطق التي ينتمون إليها، إذ أن فرنسا بوابة للاستثمار في أوروبا ومصر بوابة للاستثمار في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدًا أنه في شهر مايو هناك قمة هائلة في مصر، موجهًا النداء للوزراء الفرنسيين على مواصلة هذه الجهود في مصر.

وشدد على أن القطاعات التي جرى التركيز عليها تعبر عن عدم الانحياز والتنمية والبناء والتصنيع، مؤكدًا أن الاتفاق بين مصر وفرنسا في مجال الصحة تأكيد على «أننا تعلمنا الدرس»، إذ أن فرنسا عانت خلال جائحة كورونا، متابعًا: «منذ ذلك الوقت نعمل على الابتكار في مجال الصحة، ونريد الاستقلال عن الآخرين».

فرنسا ترغب في الشراكة مع مصر بمجال الصحة

وأضاف: «نريد الشراكة بين مصر وفرنسا في مجال الصحة بشكل أكبر لأن هذا محرك وأساسي للرخاء وحياة أفضل»، مشددًا على أن هناك اقتناعا بأن مواصلة الشراكات في مجال الصناعات الغذائية أمر مهم للصحة ولا بد من تعزيز الشراكات.