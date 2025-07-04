ماكرون: الذكاء الاصطناعي يحمل ملامح ثورة تكنولوجية جديدة لزيادة الإنتاج

ماكرون: الذكاء الاصطناعي يحمل ملامح ثورة تكنولوجية جديدة لزيادة الإنتاج

ماكرون: الذكاء الاصطناعي يحمل ملامح ثورة تكنولوجية جديدة لزيادة الإنتاج

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن هناك معركة في مجال الذكاء الاصطناعي، وإعلان شركة «كاب جيميني» بشأن مضاعفة عدد موظفيها في مصر تشهد على الثقة الكبيرة في مصر، وفي معرفتها وخبرتها، وكذلك في جودة التدريب والتأهيل الموجود لديكم.

وأضاف «ماكرون»، خلال كلمته بفعاليات منتدى رجال الأعمال المصري الفرنسي: «هناك أيضًا قناعة فرنسية بأن الذكاء الاصطناعي يحمل في طياته ملامح ثورة تكنولوجية جديدة لزيادة الإنتاج وتحويل سلاسل الإمداد، وهو ما سيؤثر على جميع القطاعات التي تحدثنا عنها بالطاقة، الصناعات الدوائية، الصحة وغيرها، نريد أن ننفذ حلولًا نُجيدها جيدًا، وأن نعمل مع النساء والرجال، ومع توسيع شبكات الخبرة المتوفرة لدينا، ولكن دون أن نقع في التبعية للقوى العالمية الأخرى أو نُخضع أنفسنا للتوازنات الجيوسياسية».

فرنسا تُعد القوة الأولى في أوروبا في مجال الذكاء الاصطناعي

وتابع الرئيس الفرنسي: «فرنسا تُعد القوة الأولى في أوروبا في مجال الذكاء الاصطناعي، ومنذ أسابيع قليلة أعلنا عن استثمارات خاصة في فرنسا بقيمة 109 مليارات يورو، لأننا نمتلك الطاقات، والمواهب، والكفاءات، ومصادر طاقة منخفضة التكلفة»، مواصلًا: «مع شركائنا في الخليج، وخصوصًا الإمارات العربية المتحدة، هناك فرصة حقيقية لتطوير محور تعاون مشترك بين أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما يمنحنا القدرة على الصمود والمقاومة، وأيضًا على الابتكار».

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