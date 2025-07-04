ماكرون: مصر تُعد قوة كبرى جيوسياسيا وعسكريا.. نريد الذهاب أبعد في شراكة عميقة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن هناك شراكة قوية بين مصر وفرنسا وتم تطوير هذه الشراكة في مجالات متعددة، من بينها الدفاع والبنية التحتية، موضحًا أن مصر تُعد قوة كبرى على المستويين الجيوسياسي والعسكري، بالإضافة إلى ثقلها الديموغرافي، ما يمنحها قدرات وإمكانات كبيرة للتنمية، ويجعلها عنصر ثقة هائل بالنسبة لنا في فرنسا.

ندعم كل الجهود التي تبذلونها في مختلف القطاعات

وأضاف «ماكرون»، خلال كلمته بفعاليات منتدى رجال الأعمال المصري الفرنسي: «ندعم كل الجهود التي تبذلونها في مختلف القطاعات، وأطلعنا الوزراء خلال لقائنا في وقت سابق اليوم على أولوياتكم، والتي من بينها تحقيق الاستقرار الضريبي، والاستقرار القانوني، وهو ما نريد دعمه عبر استثمارات طويلة الأجل في قطاعات أساسية لرخائنا المشترك ولضمان استقلاليتنا الجيوسياسية».

أود أن أشكركم على اهتمامكم باللغة الفرنسية

وتابع: «أود أن أشكركم على اهتمامكم باللغة الفرنسية وتعزيز تعليمها، هذا الصباح قلت للرئيس السيسي بغض النظر عن الإصلاحات، نريد أن تظل مصر بلدًا فرانكوفونيًا كبيرًا، وأن تُواصل تدريب أكبر عدد ممكن من الناطقين بالفرنسية في المنطقة»، موضحًا أنهم يرغبون في مواصلة شراكاتنا الجامعية، والاستمرار في تدريب وتأهيل الشباب المصري، ليصبحوا قادرين على التنقل بسلاسة بين اللغتين العربية والفرنسية، لما فيه من فائدة لمصر، وفرنسا، ولرخائنا المشترك.

واختتم كلمته قائلًا: «هذا هو الاستثمار الحقيقي على المدى الطويل، في رأس المال البشري، نُعبِّر عن ثقتنا بكم جميعًا، وعن إرادتنا في الذهاب أبعد في شراكة عميقة وطويلة الأمد بين مصر وفرنسا».