مفتي الجمهورية يطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المنشآت الطبية في غزة



قال الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن اليوم العالمي للصحة الذي يُحتفى به في السابع من إبريل من كل عام يُعدُّ مناسبة مهمة للتأكيد على حق الإنسان الأصيل في الرعاية الصحية، وهو حق لا يجوز المساس به تحت أي ظرف من الظروف، ويمثل تذكيرًا للعالم بأن الرعاية الصحية حق أساسي يجب أن يُتاح للجميع دون استثناء أو تمييز.

المستشفيات العامة والمراكز الصحية في غزة تتعرض لقصف وتدمير متعمد

وأعرب مفتي الجمهورية عن بالغ أسفه أن يحل هذا اليوم في وقت يعيش فيه قطاع غزة تحت حصار قاتل يضيق الخناق على كل جوانب الحياة، إذ يُستهدف القطاع الصحي بشكل ممنهج، وتتعرض المستشفيات العامة والمراكز الصحية لقصف وتدمير متعمد، ما يحرم عشرات الآلاف من الجرحى والمصابين من حقَّهم في العلاج والرعاية، فضلا عمَّا يعانيه القطاع من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، ما يجعل الوضع الصحي أكثر سوءًا، ويزيد من معاناة المرضى والمصابين الذين يفتقدون أبسط مقومات الحياة، مشددًا على أن ما يحدث في قطاع غزة جريمة مكتملة الأركان، واستهتار صارخ بالقيم الإنسانية التي تمنح أولوية للحفاظ على أرواح الأبرياء.

مفتي الجمهورية يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية تجاه غزة

وطالب مفتي الجمهورية، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية بشكل فوري وفعَّال لرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية المنشآت الطبية والمرافق الصحية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لإنقاذ آلاف الأرواح من الأبرياء.