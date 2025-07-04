مدينة إيطالية تبيع المنزل بسعر 60 جنيها فقط.. ما السبب؟

شراء المنازل في دول مختلفة من الأمور التي يأمل الكثير من الأشخاص تحقيقها في المستقبل، ولذلك عرضت السلطات المحلية في إحدى القرى الصغيرة بإيطاليا منازل للبيع مقابل يورو واحد فقط أي ما يعادل 60 جنيها، الأمر الذي أثار حيرة الكثيرين.

مدينة تبيع المنزل الواحد بسعر 60 جنيها

تقع المدينة في إيطاليا وتسمى مدينة بيني، حيث بدأت هذه الواقعة في منطقة أبروتسو بوسط إيطاليا، برنامجها عام 2022، لكنها أعلنت مؤخرًا عن استعدادها لعرض المزيد من المنازل بأسعار يورو واحد أي ما يعادل 60 جنيها، حيث أسفر الإطلاق الأولي للبرنامج عن شراء ستة منازل مهجورة معروضة للبيع.

وفي هذا الشأن، صرح جيلبرتو بيتروتشي، عمدة بيني، بأن المدينة لديها حاليًا أكثر من 40 مبنى شاغرًا تبحث عن ملاك جدد، مشيرا إلى أن الهدف من بيع هذه المنازل التي يبلغ سعرها يورو واحد هو المساعدة في تنشيط سكان المدينة، وفقا لموقع «cnbc».

سبب بيع المنازل بهذه الأسعار

على الرغم من أن إجمالي عدد سكاننا يبلغ نحو 1200 نسمة، إلا أنه لم يتبقَ سوى 1000 شخص يعيشون في منطقتنا القديمة الرائعة، والتي تواجه خطر التحول إلى مدينة أشباح، بحسبما قاله عمدة المدينة، مشيرا إلى أن هذه المرة، يصل طول العقارات المتاحة إلى ثلاثة طوابق، وتتراوح بين 750 و1300 قدم مربع.

يعود تاريخ بعض المباني إلى العصور الوسطى، حيث صرح رئيس البلدية بأن التكلفة الأولية لتجديد منزل صغير إلى متوسط ​​الحجم تبلغ 20 ألف يورو.

ويأتي ذلك بخلاف مدن إيطالية أخرى تطبق برامج مماثلة، تبيع بيني منازل بسعر يورو واحد فقط، دون الحاجة إلى دفعة أولى أو عربون، حيث كل ما على المشترين الالتزام به هو إكمال تجديدات عقاراتهم الجديدة خلال ثلاث سنوات.