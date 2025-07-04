رحب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العالمي، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جامعة القاهرة، موضحًا أن هذه الجامعة أقدم الجامعات المصرية وأعرقها والأكثر تميزًا.

الجامعة الفرنسية في مصر من أهم المشروعات التي يشهدها التعاون في مجال التعليم العالي

وأشاد «عاشور» خلال كلمته بفعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالعلاقات المصرية الفرنسية في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا أن هذه العلاقات ممتدة على مر العصور وشاهدة على العديد من الإنجازات، مؤكدًا أن الجامعة الفرنسية في مصر من أهم المشروعات التي يشهدها التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح أن تاريخ هذه الجامعة يمتد منذ عام 2002 مع بداية تدشينها في مصر، مؤكدًا أنه في 2019 جرى تطويرها، منوهًا بأنه خلال الفترة الحالية هناك رؤية جديدة للجامعة على أرض جديدة بمساحة 30 فدانا.

توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة الفرنسية في مصر مع 9 من أكبر الجامعات الفرنسية

وشدد على أنه جرى توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة الفرنسية في مصر مع 9 من أكبر الجامعات الفرنسية لتقديم البرامج المتخصصة في العلوم الجديدة الذي يحتاجها سوق العمل المصري والمنطقة العربية وأفريقيا، موضحًا أنه جرى الاتفاق مع الجامعات الفرنسية على تدعيم البرامج التعليمية في الجامعات المصرية المختلفة.