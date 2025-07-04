قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العالمي، إن مصر تمتلك 119 جامعة مختلفة، ما بين حكومية، وأهلية، وتكنولوجية، وخاصة، وأفرع لجامعات أجنبية وهناك تعاون مشترك مع الجامعة الفرنسية في مصر.

محمد عاشور: ندرس الطب باللغة الفرنسية في جامعة القاهرة

وشدد «عاشور»، خلال كلمته بفعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن العلاقات المصرية الفرنسية في مجال التعليم ناجحة، موضحًا أن هناك العديد من الجامعات المصرية الآن تُدرس تخصصات مختلفة باللغة الفرنسية، متابعًا: «هناك تدريس للطب في جامعة القاهرة باللغة الفرنسية وأيضًا جامعات أخرى».

توقيع 42 بروتوكول من 13 جامعة مصرية و22 جامعة فرنسية

وأشار إلى توقيع 42 بروتوكول تعاون من 13 جامعة مصرية و22 جامعة فرنسية، وهذه البروتوكولات تضم 70 برنامجا حديثا تحترم الاتجاهات العلمية الحديثة وربط البرامج بسوق العمل، منوهًا بأن كل هذه البرامج بدعم من الجامعات الفرنسية وبالتعاون مع الجامعات المصرية.

وتابع: «هذه البروتوكولات تضم 70 مشروعا وبرنامجا منهم 30 برنامج بدرجات مُزدوجة، ويحصل الطالب على الشهادة من الجامعة المصرية والجامعة الفرنسية، وهناك شراكة يتم العمل عليها لدعم التوسع في التعليم العالي المصري لخدمة الطلاب والشباب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا».