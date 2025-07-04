الرئيس الفرنسي: مصر لديها حضارة عظيمة ونفخر بالشراكة معها

الرئيس الفرنسي: مصر لديها حضارة عظيمة ونفخر بالشراكة معها

الرئيس الفرنسي: مصر لديها حضارة عظيمة ونفخر بالشراكة معها

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الشكر لرئيس جامعة القاهرة والأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات والباحثين وأساتذة الجامعات والطلاب على إتاحة الفرصة لتواجده بجامعة القاهرة، قائلًا: «نأتي إلى مصر ونخاطب شبابها، ومصر أقدم حضارات العالم وأكثر البلاد في نسبة الشباب، ولديها حضارة كبيرة».

وأعرب «ماكرون»، خلال كلمته بفعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، عن امتنانه لكل من يسهمون في تعزيز التعاون الجامعي بين مصر وفرنسا في مجال البحث العلمي والتعليم العالي.

ماكرون يعرب عن فخره بالشراكة مع مصر في الكثير من المجالات

وأكد أن الشراكة بين مصر وفرنسا قديمة في الكثير من العلوم، معربا عن فخره بالشراكة معها في الكثير من المجالات.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا