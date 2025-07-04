الرئيس الفرنسي: مصر لديها حضارة عظيمة ونفخر بالشراكة معها

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الشكر لرئيس جامعة القاهرة والأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات والباحثين وأساتذة الجامعات والطلاب على إتاحة الفرصة لتواجده بجامعة القاهرة، قائلًا: «نأتي إلى مصر ونخاطب شبابها، ومصر أقدم حضارات العالم وأكثر البلاد في نسبة الشباب، ولديها حضارة كبيرة».

وأعرب «ماكرون»، خلال كلمته بفعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، عن امتنانه لكل من يسهمون في تعزيز التعاون الجامعي بين مصر وفرنسا في مجال البحث العلمي والتعليم العالي.

ماكرون يعرب عن فخره بالشراكة مع مصر في الكثير من المجالات

وأكد أن الشراكة بين مصر وفرنسا قديمة في الكثير من العلوم، معربا عن فخره بالشراكة معها في الكثير من المجالات.