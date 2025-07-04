قادة مصر وفرنسا والأردن يشددون على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بشكل عاجل في اتصال مع ترامب

قادة مصر وفرنسا والأردن يشددون على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بشكل عاجل في اتصال مع ترامب

قادة مصر وفرنسا والأردن يشددون على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بشكل عاجل في اتصال مع ترامب

أجرى قادة مصر وفرنسا والأردن اليوم مكالمة هاتفية مشتركة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وذلك على هامش القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة.

وأشار السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن القادة الثلاثة ناقشوا مع الرئيس ترامب سبل ضمان وقف إطلاق النار بشكل عاجل في قطاع غزة، مؤكدين ضرورة استئناف الوصول الكامل لتقديم المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين على الفور.

وأضاف المتحدث الرسمي أن القادة الثلاثة شددوا على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق أفق سياسي حقيقي وتعبئة الجهود الدولية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، واستعادة الأمن والسلام للجميع، وتنفيذ حل الدولتين، مشيرا إلى أن القادة الثلاثة والرئيس ترامب اتفقوا على البقاء على اتصال وثيق.

وذكر أن الاتصال تناول كذلك التأكيد على أهمية الاسراع بتحقيق السلام في اوكرانيا بما يتماشى مع القانون الدولي والحاجة المشتركة للأمن والاستقرار الدوليين.

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