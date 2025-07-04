ماكرون: مصر تحتل موقعا متقدما في طليعة العديد من البرامج الدراسية

ماكرون: مصر تحتل موقعا متقدما في طليعة العديد من البرامج الدراسية

ماكرون: مصر تحتل موقعا متقدما في طليعة العديد من البرامج الدراسية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن مصر تحتل موقعًا متقدمًا في طليعة العديد من البرامج الدراسية، مشيرًا إلى أن العلاقات التعليمية والعلمية بين البلدين حققت نجاحًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، وأن فرنسا تفخر بالشراكة المتميزة التي تجمعها بمصر.

توقيع 42 بروتوكول تعاون مشترك بين مصر وفرنسا

وشدد «ماكرون»، خلال كلمته بفعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أنه جرى توقيع 42 بروتوكول تعاون مشترك مع الجانب المصري، وإطلاق 70 برنامجًا أكاديميًا، ما يعكس عمق التعاون الثنائي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار إلى أن عدد الطلاب المصريين الذين التحقوا بالدراسة في فرنسا شهد زيادة بنسبة 22%، ووصل إلى 3 آلاف طالب، ما يعكس إقبال الشباب المصري على المنظومة التعليمية الفرنسية.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا