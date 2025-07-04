ماكرون: مصر تحتل موقعا متقدما في طليعة العديد من البرامج الدراسية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن مصر تحتل موقعًا متقدمًا في طليعة العديد من البرامج الدراسية، مشيرًا إلى أن العلاقات التعليمية والعلمية بين البلدين حققت نجاحًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، وأن فرنسا تفخر بالشراكة المتميزة التي تجمعها بمصر.

توقيع 42 بروتوكول تعاون مشترك بين مصر وفرنسا

وشدد «ماكرون»، خلال كلمته بفعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أنه جرى توقيع 42 بروتوكول تعاون مشترك مع الجانب المصري، وإطلاق 70 برنامجًا أكاديميًا، ما يعكس عمق التعاون الثنائي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار إلى أن عدد الطلاب المصريين الذين التحقوا بالدراسة في فرنسا شهد زيادة بنسبة 22%، ووصل إلى 3 آلاف طالب، ما يعكس إقبال الشباب المصري على المنظومة التعليمية الفرنسية.