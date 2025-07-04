عباقرة أسوان يتفوقون على الآلة الحاسبة.. عقول صغيرة بقدرات خارقة

عباقرة الحساب الذهني بأسوان دماغهم أسرع من الآلة الحاسبة، والذي يهدف بدوره إلى تنشيط الفص الأيمن من العقل والذي يساعد على الإبداع والابتكار والخيال والثقة بالنفس، وسرعة البديهة وقوة التركيز قوة الملاحظة وإيجاد الحلول وحل المسائل الرياضية الكبيرة والمعقدة والقدرة على التحدي والتخيل والتطور.

قال محمد علي، مسؤول تدريب الحساب الذهني في مركز بقرية حجازة بمركز كوم أمبو بأسوان، خريج كلية لغة عربية أزهر قسم تاريخ وحضارة بجامعة أسيوط، إنه قد بدأ بتدريب الأطفال في 6 / 2022 م، بعدد 7 أطفال من قرية الكاجوج، وأنه قد بدأ التدريب بعدد 6 مستويات على يد الدكتور مصطفى محمد بالقاهرة وهو أول من علمه الحساب الذهني، ثم استكمل رحلته في التدريب بشبرا الخيمة على يد مستر محمد حسن بعدد 9 مستويات إلى أن اختتم تعلم الحساب الذهني، وطوَّر نفسه معه في هذا المجال، وأصبحت الآن هي هوايته وشغله الشاغل.



الحساب الذهني يحوِّل الأرقام إلى صور عن طريق تخيل المعداد

وأضاف علي، لـ«الوطن»، أن الحساب الذهني الهدف الرئيسي منه هو رفع القدرات الذهنية للطفل وتحويل الأرقام إلى صور عن طريق تخيل المعداد، وتنشيط الفص الأيمن من العقل والذي يساعد على الإبداع والابتكار والخيال والثقة بالنفس سرعة البديهة وقوة التركيز قوة الملاحظة وإيجاد الحلول وحل المسائل الرياضية الكبيرة والمعقدة والقدرة على التحدي والتخيل والتطور، الاستفادة في المواد الدراسية والحضور دائماً بالحل الأسرع والأقوى.

الحساب الذهني يساعد الأطفال على تطوير الذاكرة السمعية والبصرية

وأشار محمد علي إلى أن التعلم للأطفال يكون من سن 5 إلى 15 سنة، ولكن منهم زينب تجربة ناجحة تبلغ من العمر 16 عاماً وتعلمت الحساب الذهني بتفوق كبير، والذي يبدأ على المعداد بثلاث حدود، ثم خمس وسبع حدود، على الجمع والطرح ثم على الضرب والقسمة بقواعد ومعادلات معينة، ويتم تدريبهم على تطوير الذاكرة السمعية والبصرية، وتحل المسائل على المعداد للمستويات المتوسطة ثم بالتخيل للمستويات العليا، ثم يتم التدريب بالتخيل المكثف للوصول إلى أفضل النتائج.

ويقوم بتدريب عدة مستويات، المستوى الأول بعدد 15 طفلا، والثاني والثالث والرابع بعدد 20 طفلاً، والخامس والسادس 16، بينما المستوى السابع والثامن لـ9 أطفال، وقريباً سيبدأ في تدريس المستوى التاسع والأخير للحساب الذهني.



نسعى لإخراج عباقرة من محافظة أسوان وأبناء الصعيد

وأوضح أن ما ساعده على النجاح هو استقرار الإدارة القائمة على العمل بالمركز، ما جعله يركز في المعلومات فقط وتوصيلها بشكل مباشر وسليم للأطفال بعيداً عن أي ضغوط، وكذلك إصرار الأطفال على النجاح والتفوق، وتشجيع ودعم أولياء الأمور، وأننا نسعى لإخراج عباقرة كبيرة من محافظة أسوان، وتخريج أبناء الصعيد من أعلى المستويات للحساب الذهني والمشاركة في المسابقات المحلية والدولية والعالمية، وذلك من خلال التدريبات المكثفة للأطفال.

خوارزميات التاريخ مفاجأة لمجتازي المستوى التاسع للحساب الذهني

وأعلن محمد علي عن مفاجأة لمجتازي المستوى التاسع بعد شهرين تقريباً وهو الحصول على كورس خوارزميات التاريخ والذي يسهل معرفة التاريخ يوافق أي يوم من أيام الأسبوع.