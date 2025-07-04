ماكرون: مصر نموذج للتنوع والتعايش بين مختلف الثقافات والأديان

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمصر، موضحًا أنها نموذج للتنوع الثقافي والديني، حيث تضم الكنائس والمعابد اليهودية والمساجد، وتجمع جميع الأديان، ما يعكس عمق تاريخها وقيمها في التعايش والتسامح بين مختلف الثقافات والأديان.

وتابع ماكرون، خلال كلمته بفعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، المذاعة عبر قناة «إكسترا نيوز»، : «من خلال التعليم، نعمل معًا لتعزيز القيم الثقافية والإنسانية بين فرنسا ومصر»، مشددًا على دور التعليم كأداة أساسية لتطوير الأفراد والمجتمعات، موضحًا أنه أخبر الرئيس عبدالفتاح السيسي أنهم يرغبون في تحقيق شراكة مع الدولة المصرية.

ونوه إلى أن بلاده تتطلع إلى ما هو أبعد من الشراكات التي جرى توقيعها اليوم، موضحًا أن فرنسا ترغب في زيادة عدد الجامعات التي تمنح شهادات مزدوجة بالتعاون مع المؤسسات المصرية، إلى جانب حشد القطاع الخاص الذي يؤمن بإمكانات الشباب المصري.

وشدد «ماكرون» على أن باريس حريصة على تأهيل المعلمين في اللغة الفرنسية، وعلى دعم البرامج التعليمية والبحثية المشتركة، من خلال حشد الجامعات الفرنسية لإطلاق برامج مشتركة تعزز التنمية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الأكاديمي والعلمي، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من المصريين الذين يُكنّون محبة خاصة للغة الفرنسية ويقدّرونها، وهو ما يعزز من أهمية الاستثمار في هذا المجال، لافتًا إلى إيمانه القوي بقدرة البرامج البحثية على فتح آفاق جديدة أمام الجامعات الفرنسية في مصر.

ونوه بأن الفرانكفونية ستكون ضمن المحاور الأساسية للمشروعات التعليمية المشتركة بين مصر وفرنسا خلال المرحلة المقبلة.