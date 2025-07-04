مع اقتراب تطبيق التوقيت الصيفي 2025.. كيف يجري تغيير الساعة على الهاتف؟

بدأ العد التنازلي لتطبيق التوقيت الصيفي 2025 الذي من المقرر أن يبدأ رسميًا عند منتصف ليل الجمعة الموافق 25 أبريل، إذ سيتم تعديل الساعة من 12:00 منتصف الليل إلى 01:00 صباحًا، الأمر الذي أثار عدة تساؤلات ومنها كيف يتم تغيير الساعة على الهاتف؟

كيف يتم تغيير الساعة على الهاتف؟

هناك خطوات بسيطة يمكن من خلالها تغيير الساعة على الهاتف بعد تطبيق التوقيت الصيفي، والتي جاءت كالتالي:

في البداية قم بالدخول على الإعدادات الخاصة بالهاتف.

بعد ذلك اختر كلمة Additional setting أو إعدادات إضافية.

اختيار كلمة الوقت والتاريخ Date & Time.

تعديل الوقت والتاريخ بشكل تلقائي، ثم أعد تشغيل هاتفك.

الضغط على حفظ.

هل تتغير الساعة تلقائيا في الهواتف؟

بحسب إسلام غانم، خبير التكنولوجيا والمعلومات، في تصريحاته لـ«الوطن»، فإن ذلك يعود لنظام هاتف كل شخص أو ساعته الذكية، موضحا أن تفعيل الضبط التلقائي من خلال الإعدادات يجعل التوقيت يتغير بشكل تلقائي، أما في حالة الضبط اليدوي، فسيكون الشخص هو المسؤول عن تغيير الساعة تزامنا مع بدء التوقيت الصيفي.

بحسب موقع «nationalgeographic»، فإن فوائد التوقيت الصيفي التي يجرى العمل به في العديد من دول العالم متعددة، ومنها توفير مصادر الطاقة وتقليل استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى ضمان وقت أطول للناس للبقاء خارج المنزل في ظل زيادة ساعات النهار، ما يشجعهم على ممارسة الرياضة على سبيل المثال، وهو ما يجعلهم أكثر نشاطا.

كما أن من فوائد تطبيق التوقيت الصيفي هى تقليل حوادث السيارات، إذ أن القيادة في النهار تكون أكثر أمانا، وأيضا يُعد فرصة للبشر للتعرض لأشعة الشمس ومن ثم الحصول على المصدر الأساسي لـ فيتامين د.