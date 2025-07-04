قيادي بـ«مستقبل وطن»: ماكرون يدرك أهمية دور مصر في حل أزمات الشرق الأوسط

قيادي بـ«مستقبل وطن»: ماكرون يدرك أهمية دور مصر في حل أزمات الشرق الأوسط

قيادي بـ«مستقبل وطن»: ماكرون يدرك أهمية دور مصر في حل أزمات الشرق الأوسط

قال محمد مصطفى القيادي بحزب مستقبل وطن، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة تأتي في إطار إدراكه لدور مصر وطبيعة وجودها وتأثيرها في منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن الزيارة تركز على مناقشة القضية الأهم والأبرز وهي الملف الفلسطيني والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والخطة العربية لإعادة إعمار القطاع.

ماكرون شاهد صورًا من محبة الشعب المصري للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأضاف مصطفى، في بيان، أن ماكرون شاهد خلال زيارته صورًا من محبة الشعب المصري للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي ظهرت واضحة في هتافاتهم له بمنطقة خان الخليلي والحسين ومحاولتهم الوصول إليه ومصافحته؛ الأمر الذي يعكس قوة القيادة السياسية داخليًا ومدى ثقة الشعب في قراراتها، ما جعل ماكرون يغرد عبر منصة إكس موجها الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري على حفاوة الاستقبال والترحيب به.

وأشار مصطفى إلى أن زيارة ماكرون هي الرابعة لمصر، وتأتي في إطار يؤكد قوة ومتانة العلاقات الخاصة التي تربط البلدين، موضحًا أن أجندة الزيارة هذه المرة مُحملة بالكثير من القضايا التي تهم منطقة الشرق الأوسط خاصة وأن فرنسا تؤيد وتدعم خطة مصر لإعادة إعمار غزة.

زيارة ماكرون لمصر لها مدلول سياسي واقتصادي مهم

وأكد القيادي بمستقبل وطن، أن الزيارة لها مدلول سياسي واقتصادي مهم يظهر من خلال التوقيع على اتفاق شراكة استراتيجية بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم صحية بين القاهرة وباريس تهدف إلى المساعدة في علاج الفلسطينيين الذين جرى إجلاؤهم من غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.

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