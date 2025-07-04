المعاهد الأزهرية تنفي تعديل جداول الامتحانات
المعاهد الأزهرية تنفي تعديل جداول الامتحانات
أصدرت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية بيانًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن جداول امتحانات النقل، والشهادتين الابتدائية والإعدادية، إلى جانب البرنامج التأهيلي.
لم يطرأ أي تغيير على جداول امتحانات المعاهد الأزهرية
وأكد البيان أنه لم يطرأ أي تغيير على الجداول التي تم نشرها سابقًا، مشيرًا إلى أن «ما يتم تداوله في بعض المواقع حول جداول جديدة بتاريخ مختلف غير صحيح».
موعد امتحانات الترم الثاني 2025 للمعاهد الأزهرية
ووفقًا لما أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية، تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي يوم 26 أبريل 2025، وتستمر حتى 12 مايو 2025، بختام اختبارات الصفين الأول والثاني الإعدادي.
أما امتحانات الشهادة الإعدادية، فتبدأ يوم الأربعاء 14 مايو 2025، وتنتهي الأربعاء 21 مايو 2025، كما تقرر أن تبدأ امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية (القسم العلمي) يوم الخميس 29 مايو 2025، وتنتهي الخميس 10 يوليو 2025، متضمنة إجازة عيد الأضحى المبارك.