المعاهد الأزهرية تنفي تعديل جداول الامتحانات

أصدرت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية بيانًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن جداول امتحانات النقل، والشهادتين الابتدائية والإعدادية، إلى جانب البرنامج التأهيلي.

لم يطرأ أي تغيير على جداول امتحانات المعاهد الأزهرية

وأكد البيان أنه لم يطرأ أي تغيير على الجداول التي تم نشرها سابقًا، مشيرًا إلى أن «ما يتم تداوله في بعض المواقع حول جداول جديدة بتاريخ مختلف غير صحيح».