نور محمود عن دنيا سمير غانم: تترك «بصمة جميلة» في كل عمل فني

عبّر الفنان نور محمود عن سعادته بنجاح مسلسل «عايشة الدور»، الذي تؤدي بطولته الفنانة دنيا سمير غانم، مؤكدًا أن جميع حلقاته تصدرت الترند منذ انطلاق عرضه.

نور محمد يشيد بـ دنيا سمير غانم

ونشر «نور» محمود عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» تدوينة قال فيها: «في أسماء كبيرة ومشرفة في المجال بكون في قمة سعادتي لما يكون ليا نصيب أشتغل معاهم.. الأستاذ أحمد الجندي والفنانة دنيا سمير غانم من الأسماء دي اللي فعلًا بتسيب بصمة جميلة في أي عمل فني».





أبطال مسلسل عايشة الدور

مسلسل «عايشة الدور» بطولة دنيا سمير غانم في دور عايشة، ونور محمود في دور الدكتور حازم، وفدوى عابد في دور داليا، وعمر الشناوي في دور طليق عايشة وأميرة أديب في دور نسمة وأحمد عصام السيد في دور أيمن، وليلى عز العرب.