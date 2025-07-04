سانوفي تؤكد من جديد على شراكاتها الاستراتيجية في مجال الرعاية الصحية لتعزيز الابتكار ورعاية المرضى في مصر

بمناسبة الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في 7 و8 أبريل 2025، جدّدت سانوفي التزامها بتعزيز التعاون الصحي بين فرنسا ومصر من خلال توقيع ثلاث اتفاقيات مع وزارة الصحة والسكان المصرية. تركز هذه الاتفاقيات على تغطية اللقاحات و التوعية بمرض السكري وكذلك الأمراض النادرة، وهي نتيجة تعاون ونقاشات مثمرة بين سانوفي والسلطات الصحية المصرية.

وشهد توقيع الإتفاقيات معالي الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان و ايريك لومبارد، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسي و وزيرة العمل والصحة والتضامن وشئون العائلة كاترين فوتران.

وتم التوقيع من قبل أدريان ديلامار ديبوتيفيل رئيس قطاع الأدوية لسانوفي في إفريقيا والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان للطب الوقائي والصحة العامة والرعاية الأولية .



وأوضح معالي الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان

أن تلك الاتفاقيات تعبر عن التزام الحكومة المصرية بتحسين خدمات الرعاية الصحية وزيادة الاستثمار في القطاع الدوائي. كما أطلقنا نظام التأمين الصحي الشامل الجديد و الذي يوفر تغطية طبية شاملة لجميع المصريين. وتُعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص مفتاحًا لتحقيق أهداف مثل التوعية بالأمراض وتحقيق الإستدامة الصحية. وسانوفي شريك موثوق ويتمتع بمكانة رائدة لدعم وزارة الصحة والسكان في تحقيق رؤية مصر للرعاية الصحية 2030.





كما أكد أدريان ديلامار ديبوتيفيل رئيس قطاع الأدوية في إفريقيا

تمثل هذه الاتفاقيات التزام سانوفي بالمشاركة ضمن أولويات الرعاية الصحية في مصر بشكل شامل. فسانوفي لا تكتفي بتوفير العلاجات فقط، بل تشارك ايضاً بفاعلية في المساهمة في تعزيز النظام الصحي في مصر من خلال مبادرات ذات صلة تركز على مرض السكري، الأمراض النادرة. مشيراً الى سعادته بالتزام كلا الطرفين بالعمل معلاً لتحقيق تقدم صحي ملموس.



وكانت قد شاركت كريستيل صاغبيني رئيسة قطاع الأدوية الدولية في سانوفي، في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان تعزيز رؤية مصر 2030 للرعاية الصحية والشراكات الاستراتيجية مع فرنسا ، حيث شددت على أهمية النهج التعاوني في تحقيق التحول في الرعاية الصحية وتعزيز الوصول إلى الابتكار لصالح المرضى.



ومن جانبها أشارت كريستيل صاغبيني

أنه على مدار أكثر من 60 عامًا، تطورت سانوفي لدعم الرعاية الصحية في مصر لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمرضى في ظل بيئة ديناميكية. فنحن اليوم، لا يقتصر دورنا على تقديم العلاجات الرائده فحسب، بل نعمل على التعاون مع السلطات الصحية المصرية لمواجهة أبرز التحديات الصحية من خلال الشراكات الاستراتيجية و تدريب العاملين في قطاع الرعاية الصحية، والذكاء الاصطناعي، والابتكار الرقمي. كما تعكس الشراكة مع السلطات الصحية المصرية وشركات الأدوية المحلية مثل جيبتو فارما ومينافارم التزام سانوفي الراسخ بتعزيز الوصول إلى الأدوية.