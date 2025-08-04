استخدمه الرئيس الفرنسي لاستقلال المترو.. ما هو «كارت المحفظة»؟

وفرت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر، أحد أهم وسائل النقل الجماعي، «كارت المحفظة» للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء جولته بمحطة عدلي منصور برفقة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كارت المحفظة مستدام ويسهل رحلات الراكب

ووفقًا لتقرير حصلت عليه «الوطن»، أكدت الشركة أن كارت المحفظة مستدام ويسهل رحلات الراكب اليومية ويوفر له الوقت بدلاً من شراء تذاكر في كل رحلة، كما يمكن استخدام الكارت مباشرة للمرور من بوابات التذاكر الإلكترونية.

وأضافت أن الكارت غير مخصص لشخص معين، ويمكن أكثر من شخص استخدامه، مع ضمان أن رصيد المستخدم في المحفظة يبقى محفوظًا، موضحة أن الكارت يساعد في تقليل استهلاك الورق، وبالتالي يساهم في الحفاظ على البيئة، يمكن شراءه من أي مكتب بيع تذاكر أو من ماكينات بيع التذاكر «TVM» في محطات الخط الأخضر، كما يتاح شحنه عند نفاد الرصيد.

كارت المحفظة يوفر الوقت

أوضحت أن كارت المحفظة يوفر الوقت: «مش هتقف على شباك التذاكر كمان مش محتاج تحسب عدد المحطات علشان تقطع التذكرة الصحيحة، تقدر تستخدم الكارت مباشرة للمرور من بوابات التذاكر الإلكترونية».

وحثت الشركة على ضرورة استخدام الكارت مرتين، عند الدخول والخروج، عبر بوابات التذاكر الإلكترونية في كل مرة، موضحة أن سعر كارت المحفظة لأول مرة هو 120 جنيهًا شاملة ثمن الكارت و40 جنيهًا رصيدًا، ويمكن شحنه لاحقًا حتى 500 جنيه.