حزب إرادة جيل يشارك في وقفة تضامنية مع غزة

أعلن حزب «إرادة جيل» اليوم، الثلاثاء، مشاركته بوفد رفيع من مختلف أماناته بالمحافظات، في الوقفة التضامنية الحاشدة لدعم الأشقاء في غزة، والتي دعت إليها عدد من القوى الوطنية والسياسية، تعبيرًا عن الرفض القاطع لسياسة التهجير الإسرائيلي والتصعيد العسكري الغاشم ضد الشعب الفلسطيني.

ضرورة دعم المبادرة المصرية لحل أزمة غزة

وأكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن مشاركة الحزب تأتي انطلاقًا من موقفه الثابت والداعم للتوجهات المصرية الرسمية الرافضة لسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، وللجرائم الإنسانية التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدا أن هذه الوقفة خلف القيادة السياسية المصرية في تحركاتها الإقليمية والدولية واجب وطني، والتي تهدف إلى حماية الفلسطينيين ووقف حمام الدم.

كما رحب رئيس حزب إرادة جيل خلال حديثه لـ«الوطن» بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، معتبرًا أن هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وتبعث برسالة تضامن أوروبية نأمل أن تتحول إلى خطوات سياسية فاعلة تدعم الموقف العربي والمصري في مواجهة السياسات العدوانية الإسرائيلية، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم المبادرة العربية التي طرحتها مصر لحل الأزمة الفلسطينية – الإسرائيلية، والتي تمثل رؤية متكاملة وشاملة تُعلي من لغة الحوار وتضع خارطة طريق لإحلال السلام وإعادة الإعمار وإنهاء دوامة الدم والدمار.

واختتم حديثه بتجديد الدعم الكامل للقيادة السياسية المصرية في تحركاتها الحاسمة للحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.