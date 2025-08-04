القبض على ربة منزل وعاطلين بحوزتهم مخدرات في كرداسة

ألقت مباحث كرداسة في الجيزة، القبض على ربة منزل وعاطلين بحوزتهما مخدرات من الشابو والشادو، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من المقدم محمد سعودي رئيس مباحث كرداسة، يفيد فيه بالقبض على «أمل، س» (50 عاما)، ربة منزل، و«عبد الحليم. ح» (59 عاما) عاطل، و«جمال. ط» (20 عاما)، عاطل، بحوزتهم 85 كيس بلاستيك للمخدر الشادو، وكيس من مخدر الاستروكس، و2 كيس مخدر البودر، ومبلغ مالي.

وأُلقى القبض عليهم وبمواجهتهم أمام المقدم محمد سعودي رئيس المباحث، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.