ندوة علمية لـ«دار الكتب» احتفالا بالذكرى الـ155 على تأسيسها الخميس

ندوة علمية لـ«دار الكتب» احتفالا بالذكرى الـ155 على تأسيسها الخميس

ندوة علمية لـ«دار الكتب» احتفالا بالذكرى الـ155 على تأسيسها الخميس

تقيم دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ندوة بمناسبة الاحتفاء بذكرى مرور 155 عاما على إنشائها، ويتحدث فيها كل من الدكتور أيمن فؤاد سيد رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، ومدير دار الكتب الأسبق، الدكتور أحمد الشوكى وكيل كلية الآثار جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث، ورئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية الأسبق.

ندوة علمية في دار الكتب بباب الخلق

وتقام الندوة في تمام الحادية عشر صباحا يوم الخميس 10 إبريل في دار الكتب بباب الخلق، وهي المقر التاريخي لدار الكتب المصرية والتي جرى بناؤها خصيصا لتكون مقرا لدار الكتب المصرية، وافتتحت عام 1904 بعد نقلها من سراي الأمير مصطفى فاضل بدرب الجماميز.

تاريخ دار الكتب والوئاثق القومية

وتعد دار الكتب المصرية أول مكتبة وطنية في العالم العربي؛ أنشئت في عهد الخديوي اسماعيل عام 1870 بناءً على اقتراح من علي باشا مبارك ناظر ديوان المعارف، لتقوم بجمع المخطوطات والكتب النفيسة التي كان قد أوقفها السلاطين والأمراء والعلماء على المساجد والأضرحة والمدارس. وفي عام 1904 انتقلت المكتبة إلى مبنى أنشئ لها في ميدان باب الخلق.

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