«التنمية المحلية»: تمويل 213.3 ألف مشروع بالمحافظات بـ32 مليار جنيه

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، نجح منذ انطلاقه عام 2015 وحتى مارس 2025، في تمويل 213 ألفا و313 مشروعًا بتمويل تجاوز 32.1 مليار جنيه، ما ساهم في توفير مليون و422 ألفا و779 فرصة عمل للشباب في مختلف المحافظات، جاء ذلك خلال التقرير الذى تلقته الوزيرة عن إنجازات «مشروعك » منذ انطلاقه وحتى شهر مارس الماضي.

المحافظات الأكثر استفادة من تمويل «مشروعك»

وكشفت عوض، أن التقرير أشار الى أن محافظات الصعيد جاءت في مقدمة المستفيدين والمحافظات الأعلى تمويلاً من «مشروعك»، ما يعكس توجه الدولة نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد، حيث تصدرت محافظة المنيا بتنفيذ أكثر من 23,3 ألف مشروع بقروض تجاوزت 3,3 مليار جنيه وفرت 157.3 ألف فرصة عمل، يليها محافظة سوهاج بحوالي 23,1 ألف مشروع بقروض أكثر من 4,2 مليار جنيه وفرت حوالى 152,1 ألف فرصة عمل، وجاءت في المرتبة الثالثة محافظة بنى سويف بتنفيذ 16,3 ألف مشروع بقروض تجاوزت 2 مليار جنيه وفرت 97,5 ألف فرصة عمل، ثم محافظة أسيوط بـ14,5 ألف مشروع بإجمالي استثمارات 2,6 مليار جنيه ساهمت في توفير 107,3 ألف فرصة عمل.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة شهدت إقبالًا كبيرًا على «مشروعك» وضمن المحافظات الأعلى من حيث عدد المشروعات الجديدة، ما وفر آلاف فرص العمل في مجالات متنوعة، من الصناعات الصغيرة إلى المشروعات التجارية والخدمية، مشيرة إلى أن محافظة البحيرة نفذت 19,2 ألف مشروع بقروض 1,7 مليار جنيه وفرت أكثر من 101,6 ألف فرصة عمل، ثم محافظة الدقهلية بتمويل 17,3 ألف مشروع بإجمالي استثمارات تجاوزت 2,2 مليار جنيه وفرت 105,5 ألف فرصة عمل، فيما حصلت محافظة الشرقية على دعم تنفيذ حوالى 16,8 ألف مشروع بتمويل 2.9 مليار جنيه ساهمت في توفير 132,6 ألف فرصة عمل.

توسيع قاعدة المستفيدين من «مشروعك»

وأكدت الوزيرة أن «المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية» يعكس حرص الوزارة على دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تساهم بدورها في زيادة فرص العمل للمرأة والشباب لتعزيز الاقتصاد الوطني، وللتوسع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المحافظات، مشيرة إلى ان «مشروعك» يوفّر تسهيلات بنكية وإجراءات مرنة لتشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم الخاصة، مع تقديم استشارات فنية ودورات تدريبية لتحسين مهارات رواد الأعمال، لافتة إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة المقبلة على توسيع قاعدة المستفيدين من «مشروعك» عبر توفير تسهيلات ائتمانية جديدة.