عضو بمجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي وماكرون للعريش تحمل رسائل مهمة

أشاد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها القمة الثلاثية المصرية الفرنسية الأردنية التي عُقدت مؤخرًا، مؤكدًا أنّ هذه القمة جاءت لتجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري والعربي في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف إدريس أنّ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينتي العريش ورفح تحمل رسائل ذات دلالات بالغة الأهمية، أبرزها التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني ورفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجيره أو تصفية قضيته العادلة.

وأكد أنّ احتشاد الآلاف من المواطنين في رفح تلبيةً لدعوة القيادة السياسية، يُمثل رسالة قوية للعالم أجمع بأن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته، ويُؤكد تمسكه الراسخ بالثوابت الوطنية التي ترفض المساس بالحقوق الفلسطينية أو أي تهديد للأمن القومي المصري.

وأوضح النائب أحمد إدريس أنّ القمة الثلاثية قد أكدت على ضرورة وقف التصعيد العسكري بشكل عاجل، والعمل الفوري على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى استمرار الجهود السياسية والدبلوماسية لتثبيت الحقوق الفلسطينية.

وأشاد إدريس بحكمة وقوة تحركات مصر، بقيادة الرئيس السيسي، التي تستهدف حماية أمن المنطقة ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع، مؤكدًا أن هذا الحراك المصري، سواء الرسمي أو الشعبي، يجسد الدور التاريخي لمصر في نصرة القضايا العربية. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته كاملة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.