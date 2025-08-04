«حماة الوطن»: احتشاد المصريين لدعم غزة تأكيد لثوابت مصر الوطنية لرفض التهجير

قال النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بالحزب، إن مشهد احتشاد آلاف المصريين في مدينة العريش، تزامنًا مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة كتبها الشعب المصري بمداد من العزة والكرامة، مضمونها أن قضية فلسطين ليست موضع مساومة أو مناورات سياسية، وأن مصر لا تبيع التاريخ، ولا تقايض على الجغرافيا، ولا تتخلى عن الحق.

احتشاد آلاف المصريين

وأكد «أبو النصر»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن مصر، قيادة وشعباً، رسمت اليوم لوحة وطنية وإنسانية، تؤكد فيها أنها الحصن المنيع ضد مخططات التهجير، وأنها ستظل على الدوام منبرًا للسلام العادل، لا تقبل التهديد ولا الانحناء أمام مشاريع الظلم والاستيطان والتطهير العرقي، كما أن زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون في هذا التوقيت الحساس، والاحتشاد الشعبي الكبير في مدينة العريش، يضعان أمام العالم لوحة مكتملة، تعكس ثبات الموقف المصري ووضوح رؤيته: لا لتهجير الفلسطينيين، نعم للسلام القائم على العدالة وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وشدد النائب أشرف أبو النصر على أن ما يحدث في غزة من مجازر وجرائم ممنهجة يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، وسط صمت دولي معيب، بينما تقف مصر وحدها في وجه العاصفة، تُداوي جراح الأشقاء، وتُرسي قواعد المبادرة السياسية، وتُصرّ على إيصال صوت الحق إلى المحافل الدولية، قائلا: «ما رأيناه اليوم في العريش، هو تصويت حيّ على موقف مصر الذي لا يتزعزع، وهو تفويض شعبي جديد للقيادة السياسية لتواصل دورها التاريخي في الدفاع عن الأمن القومي العربي، وعن بقاء فلسطين حرة، مستقلة، عزيزة على قلوبنا وقلوب أحرار العالم».