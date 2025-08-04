«القومي للمرأة» يطلق حملة لمكافحة العنف الإلكتروني بالتعاون مع أوروبا والأمم المتحدة

‏يطلق المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حملة إعلامية جديدة اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان «علّي صوت التشجيع» بهدف مكافحة العنف الإلكتروني والتنمر ضد اللاعبات في مختلف الألعاب الرياضية.

وتدعو الحملة إلى تشجيع اللاعبات ليس فقط في الملعب وخلال المباريات، من خلال نشر التعليقات الإيجابية واتخاذ موقف إيجابي ضد التنمر والعنف الإلكتروني بهدف تعزيز بيئة لائقة وآمنة عبر الإنترنت.

وتشارك في الحملة 4 بطلات مصريات من رياضات مختلفة، وهن أماني خليل، أول مصرية تنهي 6 سباقات في مباراة الترايثلون بعد تجاوزها الخمسين؛ وندى حافظ، بطلة المبارزة بالسيف؛ وشيماء سامي، بطلة بارالمبية في الريشة الطائرة؛ وملك حمزة، بطلة جمباز الترامبولين؛ إضافة إلى عدد من اللاعبات الناشئات في مختلف الرياضات.

وجرى تنفيذ الحملة في إطار برنامج إنهاء العنف ضد المرأة، الذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، بدعم من الاتحاد الأوروبي.