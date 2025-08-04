السيسي وماكرون يصلان إلى مستشفى العريش

وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى مستشفى العريش، حسبما نقلت قناة «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل.