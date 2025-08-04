رئيس «خطة النواب»: وزير المالية يلقي بيان موازنة 2025-2026 الثلاثاء المقبل

أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أحمد كوجك وزير المالية سيلقي البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية الجديدة 2025-2026، الثلاثاء المقبل، كما تلقي وزيرة التخطيط رانيا المشاط بيان خطة التنمية الاقتصادية لنفس السنة المالية.

بيان الموازنة العامة الجديدة أمام «النواب»

وقال الفقي في تصريحات لـ«الوطن» إن لجنة الخطة والموازنة تبدأ مناقشة الموازنة العامة الجديدة عقب إلقاء وزير المالية للبيان المالي حيث يتم وضع جدول لمناقشة الوزراء والبدء باستضافة مجموعة من الوزراء بداية من المالية ثم الصحة والتعليم والبترول لمناقشة الموازنة.

وقال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن رئيس مجلس النواب سيحيل مشروع الموازنة إلى اللجان المختصة الأحد المقبل إذ تسلمها المجلس في موعدها الدستوري نهاية مارس الماضي.

أضاف لـ«الوطن» أن مجلس النواب يناقش تقرير لجنة الخطة حول الحساب الختامي لموازنة العام السابق بحضور وزير المالية، الأحد المقبل، إذ يتضمن التقرير العديد من التوصيات.

أشار إلى أن إجمالي الموازنة الكلية المتوقعة في مشروع موازنة الحكومة العام الجديد 7.9 تريليون جنيه، إذ بلغ إجمالي الضرائب المتوقعة في مشروع الموازنة 2.6 تريليون جنيه مقابل 2.02 تريليون جنيه في الموازنة الحالية دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة.

مخصصات الأجور بالموازنة الجديدة 746 مليار جنيه

أكد زيادة مخصصات الأجور بالموازنة الجديدة إذ بلغت 746 مليار جنيه وفقا لموازنة الحكومة العامة، موضحا أن تلك الزيادة تأتي في إطار ما تقوم به الدولة من حزم مالية لزيادة الأجور والمرتبات لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة الصراعات الدائرة في المنطقة.