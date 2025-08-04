محافظ بورسعيد يستعرض مقترح رفع كفاءة وتطوير الكورنيش

محافظ بورسعيد يستعرض مقترح رفع كفاءة وتطوير الكورنيش

محافظ بورسعيد يستعرض مقترح رفع كفاءة وتطوير الكورنيش

أعلن اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، بدء رفع كفاءة وتطوير الكورنيش السياحي لمحافظة بورسعيد بشكل عصري ومتكامل، يعكس الصورة الحضارية للمدينة الباسلة، ويسهم في عودتها لمكانتها الرائدة سياحيا، حيث عقد المحافظ اجتماعا استعرض خلاله المقترح الهندسي لأعمال رفع كفاءة وتطوير كورنيش بورسعيد، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة.

تطوير شاطئ بورسعيد

مخطط تطوير شاطئ بورسعيد

وناقش محافظ بورسعيد، ملامح مقترح التطوير حي استعرض التصور الكامل لشاطئ بورسعيد بعد التطوير، وآليات التغلب على المشكلات التي يشهدها الشاطئ حاليا، والمقومات الجمالية التي تعزز السياحة وتجذب الزوّار للشاطئ، وتوفر بيئة ترفيهية وآمنة متكاملة على البحر، فضلا عن رفع جودة الحياة لأهالي المحافظة.

تطوير شاطئ بورسعيدتطوير شاطئ بورسعيدتطوير شاطئ بورسعيد

تصميم موحد لكافتيريات شاطىء بورسعيد

أكد اللواء محب حبشي، أنّ أعمال تطوير شاطئ بورسعيد المتكاملة تشمل إقامة مقاعد وبرجولات على أعلى مستوى، وترميم السور الحجري بإضافة إضاءات مخفية، وترميم سلالم الشاطئ، وتنفيذ تصميم موحد للكافتيريات بطول الشاطئ، بما تشمله من توحيد الارتفاعات والأسطح العلوية، وتحديد مداخل ومخارج الكافتيريات، وتنفيذ تصميم موحد للأكشاك، والالتزام بتنفيذ المسطحات الخضراء أمام الكافتيريات، ورفع كفاءة دورات المياه والأدشاش على أعلى مستوى، ورفع كفاءة أعمدة الإضاءة بطول الشاطىء من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية، وإضافة مسار للجري وأجزاء ترفيهية، فضلا عن وضع تصور كامل لفرض النظام و الأمان بشاطىء بورسعيد.

ووجّه محافظ بورسعيد مدير إدارة المشروعات بالمحافظة بسرعة الانتهاء من الدراسة الوافية لجوانب تنفيذ المشروع، مع تحديد خطة عمل زمنية تضمن الانتهاء من تطوير الشاطىء في أقرب وقت، مشددا على تقديم كامل الدعم في هذا الملف الذي يمثل أهمية لمواطني بورسعيد ويعكس صورتها الجمالية.

تطوير شاطئ بورسعيد

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