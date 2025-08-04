حزب «المصريين»: زيارة السيسي وماكرون للعريش رسالة إلى العالم برفض تهجير الفلسطينيين

حزب «المصريين»: زيارة السيسي وماكرون للعريش رسالة إلى العالم برفض تهجير الفلسطينيين

حزب «المصريين»: زيارة السيسي وماكرون للعريش رسالة إلى العالم برفض تهجير الفلسطينيين

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن زيارة الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينتي العريش ورفح تبعث برسالة بالغة الأهمية مفادها التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني والرفض القاطع لأي محاولات من شأنها تهجير الشعب الفلسطينيين أو تصفية قضيته العادلة.

زيارة الرئيس السيسي وماكرون للعريش رسالة إلى ضمير العالم

وأضاف «أبو العطا»، في بيان اليوم الثلاثاء، أن احتشاد آلاف المواطنين المصريين في العريش لدعم القيادة السياسية ومواقفها الوطنية رسالة قوية للعالم أجمع بأن الشعب المصري يقف ويصطف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية الحكيمة فيما تتخذه من قرارات لحفظ الأمن القومي المصري، ويتمسك بالثوابت الوطنية التي ترفض المساس بالحقوق الفلسطينية، موضحًا أن احتشاد المصريين رسالة مباشرة على تمسكهم الراسخ بالثوابت الوطنية التي ترفض المساس بالحقوق الفلسطينية أو أي تهديد للأمن القومي المصري.

وقف المجازر الوحشية تجاه الشعب الفلسطيني

وأوضح أن الشعب المصري أكد للعالم أجمع رفضه القاطع لمخطط التهجير جملة وتفصيلا، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية تحت أى مسمى، والمشاركين في الوقفة الحاشدة أكدوا الموقف الشعبي المصري الثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية، وأن أي محاولة للمساس بها ستُقابل برفض جماهيري واسع.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط من أجل وقف العدوان على قطاع غزة ووقف المجازر الوحشية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ورفع الحصار، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني.

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