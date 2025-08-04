نصائح مهمة لمرضى الحساسية للوقاية من الاضطرابات الجوية.. «لا تهملوا الكمامة»

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأتربة في فصل الصيف، يواجه مرضى الحساسية وأصحاب أمراض الجهاز التنفسي مشكلات تنفسية بسبب سوء الأحوال الجوية، التي تتحول من مرتفع إلى منخفض بشكل مفاجئ خلال ساعات متقاربة، لذلك يجب اتباع بعض النصائح من أجل تخفيف الأعراض الناتجة عن تلك الأزمة.

نصائح ذهبية للوقاية من أزمات موجة الأتربة

أمجد حداد استشاري الحساسية والمناعة، قال إنّ الالتزام بتناول الأدوية الوقائية الموصوفة من قبل الطبيب بانتظام، حتى في الأيام التي يشعرون فيها بتحسن، موضحا أنّ هذه الأدوية تساعد على التحكم في الالتهاب وتخفيف الأعراض عند التعرض للمهيجات.

تجنب التعرض للمهيجات، من الأشياء التي حذّر منها الطبيب في تصريحات لـ«الوطن»، مطالبا مرضى الربو والحساسية بتجنب التعرض للمهيجات قدر الإمكان، مثل الأتربة والغبار وحبوب اللقاح ودخان السجائر والروائح النفاذة، كما يفضل ارتداء قناع الوجه عند الخروج من المنزل في الأيام التي تشهد ارتفاعًا في مستويات الأتربة.

ترطيب الجسم أولوية لمرضى حساسية الصدر

استشاري المناعة طالب بالحفاظ على رطوبة الجسم، وشرب كميات كافية من المياه لترطيب الجسم وتخفيف جفاف الحلق والأنف، ما يقلل تهيج الشعب الهوائية، إذ يمكن أيضًا استخدام جهاز ترطيب الهواء في المنزل، خاصة في غرف النوم.

أضاف أنّ ممارسة الرياضة بانتظام تساعد على تحسين وظائف الرئة وتقوية جهاز المناعة، إذ يجب على مرضى الربو والحساسية اختيار أنواع الرياضة التي تناسبهم، وتجنب ممارسة الرياضة في الأوقات التي تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة أو مستويات الأتربة، كما يجب مراقبة الأعراض والتوجه للطبيب عند الضرورة، وهو أمر لا يمكن الاسهانة به من قبل مرضى الربو والحساسية، إضافة إلى التوجه إلى الطبيب عند ظهور أي أعراض جديدة أو تفاقم الأعراض القديمة، إذ يمكن للطبيب تعديل خطة العلاج أو وصف أدوية إضافية لتخفيف الأعراض.

وبحسب موقع مايو كلنيك، فإنّه من الضروري في هذه الأيام الحفاظ على نظافة المنزل والتخلص من الغبار والأتربة، وتجنب الخروج في أوقات الذروة، عندما تكون درجات الحرارة في أعلى مستوياتها واستخدام مكيفات الهواء في المنزل والسيارة، والتأكد من تنظيف فلاتر الهواء بانتظام، وتجنب تناول الأطعمة والمشروبات الباردة جدًا، لأنها قد تزيد من تهيج الشعب الهوائية.