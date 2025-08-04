مباراة بايرن ميونيخ وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.. تردد القنوات الناقلة

ساعات قليلة ويستضيف فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره إنتر ميلان الإيطالي، مساء اليوم الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025.

ونعرض فيما يلي موعد مباراة بايرن ميونيخ وإنتر ميلان الإيطالي، في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بايرن ميونيخ وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة بايرن ميونيخ وإنتر ميلان اليوم الثلاثاء الموافق 8 أبريل 2025، في تمام الساعة: 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

تردد القنوات الناقلة

beIN Sports HD 2: ستقوم قناة بي إن سبورتس بنقل المباراة مباشرة.





يسعى بايرن ميونخ لتحقيق الفوز لمواصلة مشواره نحو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا السابع في تاريخه، وكان آخر تتويج له في نسخة 2020 تحت قيادة المدرب السابق هانز فليك عندما فاز على باريس سان جيرمان 1-0 في النهائي، أما إنتر ميلان، فيطمح بدوره في الخروج بنتيجة إيجابية تسهل مهمته في مباراة الإياب التي ستقام في 16 أبريل على ملعب "سان سيرو" الإيطالي، لتحقيق حلمه في الحصول على اللقب الرابع في تاريخه.





تردد قناة beIN Sports HD 2 على الأقمار الصناعية المختلفة:



على قمر نايل سات:



التردد: 11054 MHz



الاستقطاب: أفقي (H)



معدل الترميز: 27500



معامل التصحيح: 2/3



على قمر سهيل سات (عرب سات):



التردد: 11547 MHz



الاستقطاب: عمودي (V)



معدل الترميز: 27500



معامل التصحيح: 2/3