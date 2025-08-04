انقطاع المياه عن عدد من مناطق شبرا الخيمة لمدة 5 ساعات غدا

تستمر شركة مياه الشرب في التنويه عن انقطاع المياه في بعض المناطق على مستوى محافظات الجمهورية، لكي يتخذ المواطنين احتياطاتهم خلال فترات الانقطاع، ومنذ ساعات أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه بناءً على طلب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، سيجري تنفيذ أعمال تغيير المحبس المغذي لمنطقة ميت نما ضمن الخط 1200 مم، الذي يخرج من محطة مياه شبرا الخيمة ما سيترتب عليه انقطاع المياه.

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيان لها نشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أماكن انقطاع المياه وموعد عودتها.

أماكن انقطاع المياه



المناطق المتأثرة: أحياء (شرق وغرب شبرا الخيمة).



ويكون موعد انقطاع المياه بداية من الساعة 12 صباحًا يوم الأربعاء 9 أبريل 2025 وحتى الساعة 5 صباحًا في نفس اليوم، لمدة 5 ساعات.



نصائح للمواطنين بسبب انقطاع المياه



كما قدمت شركة مياه الشرب بعض النصائح للمواطنين في فترات الانقطاع المذكورة وهي كما يلي:

- تدبير احتياجات المياه

يُنصح أصحاب المخابز والمستشفيات في المناطق المتأثرة بتخزين المياه اللازمة لتلبية احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع.



- مياه الشرب البديلة

جرى تزويد المناطق المتأثرة بسيارات مياه صالحة للشرب لتوزيعها مجانًا. في حال الحاجة إلى المياه، يمكن طلبها من خلال:



الاتصال بالخط الساخن 125.



التواصل عبر خدمة الواتساب على الرقم 01206665125.



كما أهابت الشركة بالمواطنين التعاون والتخزين المسبق للمياه لضمان تلبية احتياجاتهم خلال فترة قطع المياه.