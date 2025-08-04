إقامة المعرض السنوي لأنشطة التربية الفنية لمعاهد كفر الشيخ الأزهرية

أقامت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الثلاثاء، المعرض السنوي لعرض اللوحات والرسومات الفنية لمعاهد المنطقة، وذلك بمدرج ديوان المنطقة الأزهرية، بحضور الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، والذي حرص على تفقد المعرض لمتابعة كافة اللوحات والرسومات والأعمال الفنية التي أعدها ونفذها بعض الطلاب ومُعلمو وموجهو التربية الفنية بالمعاهد، مُبديًا سعادته البالغة بما شهده من عروض فنية راقية، ومشيدًا بدور واهتمام أسرة التربية الفنية بتفعيل الأنشطة الطلابية.

إقامة المعرض السنوي لأنشطة التربية الفنية لمعاهد كفر الشيخ الأزهرية

وشهد المعرض حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، كما حضر فعاليات المعرض مدير التعليم الإعدادي والثانوي بالمنطقة، وعدد من مديري الإدارات بديوان المنطقة، إلى جانب تواجد بعض العاملين بالإدارات التعليمية ومعاهد المنطقة.

ومن جانبه، أفاد خالد الششتاوي، موجه عام التربية الفنية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ بأنّ المعرض أُقيم بمشاركة كافة معاهد الابتدائي الإعدادي والثانوي بنين وفتيات بالمنطقة، وبحضور جانبًا كبيرًا من موجهي التربية الفنية بالإدارات التعليمية ومُعلمي التربية الفنية بمعاهد المنطقة؛ لعرض الأعمال والرسومات من خلال اللوحات الفنية التي تتواجد بالمعرض اليوم.

تكريم المتميزين المشاركين في المعرض بأعمال فنية متميزة

وخلال فعاليات المعرض أعرب الحضور أثناء تفقدهم للأعمال المعروضة عن مدى إعجابهم بالمعرض، مشيدين بالأعمال الفنية المتواجدة به، وواصفين إياها بأنها فن إبداعي راقي ومتميز، كما تم تكريم المتميزين المشاركين في المعرض بأعمال فنية متميزة، من مُعلمي وموجهي التربية الفنية بمعاهد وإدارات المنطقة.