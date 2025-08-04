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الأربعاء، 09 أبريل 2025
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رئيس المخابرات العامة المصرية يلتقي البرهان في بورسودان

رئيس المخابرات العامة المصرية يلتقي البرهان في بورسودان

رئيس المخابرات العامة المصرية يلتقي البرهان في بورسودان

التقى رئيس المخابرات العامة المصرية، بالفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، في مدينة بورسودان وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وتناول رئيس المخابرات العامة المصرية ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان سبل استعادة الاستقرار، وأهمية العمل المشترك لإنهاء الحرب بما يحفظ سلامة ووحدة السودان.

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