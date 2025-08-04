تحالف الأحزاب: زيارة ماكرون للعريش تعكس الدعم الدولي لموقف مصر الرافض للتهجير

أكد النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعريش بصحبة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس دعما دوليا للموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

وقال الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، إن تأكيد ماكرون خلال زيارته ودعمه المطلق لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر، وكذلك دعمه للخطة العربية لإعمار غزة، يؤكد نجاح الدولة المصرية وقدرتها على إحداث تأثير دولي وتحريك الأحداث بما يصب في صالح القضية الفلسطينية، ونجاح الدبلوماسية المصرية في إيجاد أرضية مشتركة يمكن البناء عليها لإحلال السلام ألا وهي الخطة العربية التي قدمتها مصر خلال القمة العربية الأخيرة التي عقدت في مصر.



وعبر «مطر» عن إعجابه الشديد بالموقف المصري الشعبي الرافض لتهجير الأشقاء الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، الذي جاء متسقا مع المواقف الرسمية للدولة المصرية، مؤكدا أن الحشود الهائلة التي تجمعت اليوم ورفعت راية الرفض المطلق للسياسات الإسرائيلية الوحشية، تؤكد رفض الشعب المصري ووقوفهم صفا واحدا ويدا واحدة مع قيادتهم السياسية ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية.

وقال أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن تلك المشاهد الوطنية التي تجسد العروبة المتأصلة داخل كل مصري، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أنه لا مزايدة على الموقف المصري، وأن أي حديث يشكك في دور مصر تجاه قضاياها العربية ولا سيما القضية الفلسطينية مرفوض تماما وغير مقبول.

مصر قامت بجهد كبير وغير مسبوق لتصدير القضية الفلسطينية دوليا

ولفت رئيس حزب إرادة جيل إلى أن مصر بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قامت بجهد كبير وغير مسبوق لتصدير القضية الفلسطينية دوليا وتصدرها المشهد في كافة وسائل الإعلام الدولية والإقليمية بفضل تلك الجهود، كما حاولت مرارا ولا تزال حشد المجتمع الدولي لحلحلة تلك القضية التاريخية ووضع حل جذري لها، وكذلك إحلال السلام في المنطقة.

وحذر النائب تيسير مطر من مغبة سياسة توسيع رقعة الحرب التي تنتهجها إسرائيل لما في ذلك من خطورة على الأمن والسلم الدوليين، مؤكدا أن الجميع ليس ببعيد عن التأثر بتلك السياسة التي تودي للهلاك، وجدد ثقته ودعمه الكاملين في القيادة السياسية المصرية وفيما تراه من اتخاذ للقرارات صونا للأمن القومي المصري والعربي.