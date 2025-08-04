وزير البترول يعقد جلسة مباحثات مع وفد «توتال» على هامش «2025 OMC» بإيطاليا

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع وفد شركة توتال إنيرجيز، والذي ضم جوليان بوجيه نائب الرئيس الأول للاستكشاف والإنتاج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجان جايليت نائب الرئيس للاستكشاف والإنتاج لمنطقة شمال إفريقيا، وباسكال برينت المدير العام للاستكشاف والإنتاج بمصر وقبرص، بحضور كل من المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني وشؤون مكتب الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر 2025 OMC بمدينة رافينا الإيطالية.

تحسين وزيادة معدلات الإنتاج بمنطقة تنمية باشروش

وتناول اللقاء استعراض موقف المشروعات الحالية للشركة فى مصر وسبل تحسين وزيادة معدلات الإنتاج بمنطقة تنمية باشروش التى تشترك فيها الشركة مع شركتي إيني وبي بي، وبحث خطط الشركة المستهدفة خلال الفترة المقبلة في ضوء الخطط التوسعية للشركة واعتزامها ضخ مزيد من الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف في ضوء حزمة الحوافز الجديدة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية مؤخراً.

تفعيل الاتفاقيات التجارية الخاصة بحقل كرونوس

كما بحث الجانبان موقف تفعيل الاتفاقيات التجارية الخاصة بحقل كرونوس القبرصي والمنظمة لعملية الربط والنقل والمعالجة والإسالة والتصدير، ونتائج الدراسات الفنية والجدول الزمني للمشروع على خلفية ما تم مؤخرًا من توقيع اتفاقية الحكومة المضيفة لتنمية الحقل بالربط على التسهيلات المصرية، بالشراكة مع شركتي إيني وتوتال إنرجيز صاحبتي الامتياز بالحقل بصفتهما شركاء تنمية الحقل.

بتعزيز التعاون مع شركة توتال إنرجيز

وأكد المهندس كريم بدوي اهتمام قطاع البترول المصري بتعزيز التعاون مع شركة توتال إنرجيز في مجالات البحث والاستكشاف بجمهورية مصر العربية ومنطقة شرق المتوسط والاستفادة من التقنيات الحديثة للشركة للكشف عن مكامن جديدة للبترول والغاز في مصر والمنطقة.

كام تفقد وزير البترول جناح قطاع البترول المصري في المعرض المصاحب للمؤتمر، والذي يُشارك فيه الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والشركات التابعة.