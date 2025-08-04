كامل الوزير: هيئة الدواء تضم أكثر من 170 مصنعا لتعزيز الصادرات

قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنّ هيئة الدواء المصرية تضم أكثر من 170 مصنعًا من بينها 12 كيانًا صناعيًا حاصلًا على اعتمادات دولية في مجالات التنصنيع والجودة، ما يعكس التزام الدولة بالمعايير العالمية في الإنتاج والابتكار.

أضاف «الوزير»، خلال كلمته باحتفالية هيئة الدواء المصرية، عبر قناة اكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، أنّه بفضل التطوير والتشريع التنظيمي الذي شهدته مصر خاصة في حصول هيئة الدواء المصرية على هذا التصنيع الدولي المتقدم أصبحت الفرصة كبيرة لتعزيز صادراتها الدوائية إلى الأسواق العالمية ولاسيما الأسواق الأفريقية والعربية.

بناء منظومة رقابية في مصر

أشار الوزير إلى أن بناء منظومة رقابية قوية وفق لمعايير الدولية يفتح المجال أمام الصناعات الدوائية المصرية لدخول أسواق جديدة لزيادة حجم الصادرات وتحقيق مستهدافات الدولة لتعزيز الميزات التجاري لهذا القطاع الحيوي.