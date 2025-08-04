أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يخسر 20 جنيهًا

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر، تحديثًا جديدًا الآن في الصاغة المصرية؛ إذ بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4350 جنيهًا للشراء، متراجعا بنحو 20 جنيهًا، وفقا لأحدث البيانات التي أعلنتها شعبة الذهب ومؤسسة جولد بيليون.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم عيار 24 في الصاغة المصرية، 4 آلاف و971 جنيهًا للشراء، و4 آلاف و948 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 في البورصة نحو 4 آلاف و350 جنيها للشراء، و4 آلاف و330 جنيهًا للبيع، بتراجع نحو 20 جنيهًا مقارنة بآخر تحديث.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 الآن في الصاغة 4557 جنيها للشراء، و4536 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3729 جنيهًا للشراء، و3712 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن في الصاغة نحو 2900 جنيه للشراء، و2886 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

بلغ سعر جنيه الذهب الآن في مصر 34 ألفًا و800 جنيه للشراء، و34 ألفًا و780 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر أونصة الذهب بالدولار

سجلت سعر أونصة الذهب بالدولار الآن 2982 دولارا للشراء، و2981.5 دولار للبيع.