نائب رئيس الوزراء: مصر تقف أمام مرحلة جديدة من تطوير الصناعة

نائب رئيس الوزراء: مصر تقف أمام مرحلة جديدة من تطوير الصناعة

نائب رئيس الوزراء: مصر تقف أمام مرحلة جديدة من تطوير الصناعة

قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنّ الدولة المصرية تحرص على تطوير الصناعة كونها أحد أهم أولوياتها من خلال توفير الدعم اللازم وإزالة العقبات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات الوطنية والدولية.

تطوير الصناعة المصرية

أضاف «الوزير»، خلال كلمته باحتفالية هيئة الدواء المصرية، التي أذاعته قناة اكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، :«نحن مستمرون في تقديم الدعم لهذا القطاع الحيوي من خلال تطوير البنية التحتية اللوجيستية وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التكامل بين سلاسل التوريد مما يضمن سلامة الانتاج وزيادة التنافسية على المستوى العالمي.

صناعة الدواء في مصر

أكد وزير الصناعة والنقل، على أن صناعة الدواء في مصر تقف أمام مرحلة جديدة، تتطلب مننا جميعا حكومة وقطاع خاص ومراكز بحثية ومنظمات دولية العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في الدواء، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية وكافة الجهات المعنية بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية سنواصل دعم هذا القطاع بكل السبل الممكنة من خلال تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتقديم الحوافز اللازمة ودفع عجلة الإنتاج والتصدير.

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