مدبولي: صدرنا مستحضرات طبية بقيمة مليار دولار العام المالي الماضي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر ممثلة في هيئة الدواء المصرية حققت إنجازا تاريخيا بعد حصولها على اعتماد منظمة الصحة العالمية لمستوى النضج الثالث في الرقابة على الأدوية، وهذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة التي لم تدخر جهدا في تنظيم منظومة رقابية متكاملة وفقا لأعلى المعايير الدولية، ما عزز مكانة مصر إقليميا وعالميا كمرجع موثوق به في هذا المجال الحيوي الهام.

وأضاف مدبولي خلال كلمته باحتفالية هيئة الدواء المصرية: لقد نجحنا في بناء بنية تحتية متطورة في قطاع الدواء تعتمد على قدرات وطنية هائلة وإمكانيات كبيرة للقطاعين العام والخاص، ذلك القطاع الذي يعد شريكا رئيسيا في قيادة القطاع الدوائي، وبفضل هذه الجهود استطاعت مصر تصدير ما قيمته مليار دولار من المستحضرات الطبية خلال العام المالي الماضي، ونطمح في مضاعفة هذا الرقم لنصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، في إطار إستراتيجية الدولة في تعزيز صادرتنا من الأدوية التي تصدر بالفعل إلى أكثر من 147 دولة حول العالم.