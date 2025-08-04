نيللي كريم تكشف لـ«الوطن» طبيعة دورها في فيلم «صيف 67»

كشفت النجمة نيللي كريم، طبيعة دورها في فيلم صيف 67، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وقالت نيللي كريم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها تجسد دور أم لـ4 أبناء في فيلمها الجديد، مٌضيفة: «طبيعة الدور تشبه مسلسل ذات إلى حد ما، حيث تبدأ الأحداث بظهوري كأم مع أبنائي الصغار، واستمر معهم بكل المراحل العمرية، وعن نفسي أنا بحب أكبر وأصغر وأتخن وابقى رفيعة، لأنني مٌمثلة يجب أن تُقدم كل الأدوار والشخصيات».

وتابعت: «لم يسبق لي وأن حصرت نفسي في قالب بعينه، وبالعودة إلي أعمالي السابقة ستجدني قدمت استعراضات ومشاهد أكشن وأدوار جادة وأخرى كوميدية... الخ».

نيللي كريم: سعيدة بأصداء مسلسل إخواتي

وفي سياق مختلف، أعربت نيللي كريم عن سعادتها البالغة بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها عن مسلسل «إخواتي»، بعد عرضه في سباق دراما رمضان الماضي، مٌؤكدة أنها تحمست لتجربة الـ 15 حلقة، لأن الدراما فيها تكون مٌكثفة، ومريحة للممثلين أيضاً.

أبطال مسلسل إخواتي

وشارك في بطولة مسلسل إخواتي، كل من كندة علوش، وجيهان الشماشرجي، وروبي، وحاتم صلاح، وأحمد حاتم وكوكبة من النجوم.