البورصة المصرية تحقق 20 مليار جنيه مكاسب سوقية في جسلة اليوم

أخبار البورصة المصرية اليوم

وارتفع مؤشر البورصة المصرية للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.77% عند مستوى 8871.26 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» في بداية التداولات، بنسبة 1.55% في ختام جلسة اليوم، ليسجل 12188.65 نقطة، وفق لأخبار البورصة المصرية.

20 مليار جنيه مكاسب سوقية

وبلغت قيم التداول في البورصة المصرية نحو 4.8 مليارات جنيه، عبر التداول على 1.6 مليار سهم، وجرى تنفيذ نحو 112 آلاف و508 صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 20 مليار جنيه اليوم، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي نحو 2.183 تريليون جنيه.

الأسهم الأكثر ربحية

وارتفع سهم «زهراء المعادي للاستثمار والتعمير» متصدرا الأسهم الأكثر ربحية في نهاية التداولات بالبورصة بنسبة 20%، تلاه سهم «اسمنت سيناء» بارتفاع 14.2%، ثم سهم «الشمس للاسكان والتعمير» بارتفاع 11.58%.