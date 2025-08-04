منة عرفة: نهاية «وتقابل حبيب» لم تتغير.. وأرفض الكشف عن حياتي الشخصية أمام الجميع

منة عرفة: نهاية «وتقابل حبيب» لم تتغير.. وأرفض الكشف عن حياتي الشخصية أمام الجميع

منة عرفة: نهاية «وتقابل حبيب» لم تتغير.. وأرفض الكشف عن حياتي الشخصية أمام الجميع

عبرت الفنانة منة عرفة عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها عن دورها في مسلسل «وتقابل حبيب»، الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني.

وقالت منة عرفة، خلال لقائها مع الإعلاميتين منى عبدالغني وهبة الأباصيري، ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي يُذاع على قناة CBC: «الناس في الشارع لم يصدقوا أنّني أستطيع تقديم شخصية شريرة بهذا الشكل، وكواليس التصوير كانت ممتعة للغاية، والفنانة ياسمين عبدالعزيز كانت مميزة هذا العام، لكنها خلف الكاميرات كانت مليئة بالمرح والتفاعل مع الجميع».

وأكدت منة أنّ نهاية مسلسل «وتقابل حبيب» كانت واضحة ومحددة منذ البداية ولم يتم إجراء أي تغييرات عليها، مؤكدة: «لا أرغب في التحدث عن حياتي الشخصية الإنسان يتعلم من تجاربه وأخطائه، وأنا اتخذت قرارًا برفض جعل حياتي الشخصية محور نقاش للجميع مرة أخرى».

وعبرت عن قلقها بشأن رد فعل الجمهور تجاه شخصيتها في المسلسل، خصوصًا أنّه يُعد أول تجربة لها في تقديم دور بمثل هذه الجرأة والتعقيد.

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