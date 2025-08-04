رسالة طمأنة من رئيس الوزراء للشعب المصري بشأن توافر الأدوية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تواصل العمل الجاد على توطين صناعة الدواء خاصة الأدوية المتطورة مثل أدوية الأورام والأنسولين بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الدوائي المصري، وفي هذا الإطار تسعى الحكومة لدعم التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين لنقل التكنولوجيا المتقدمة وتطوير كوادر مصرية قادرة على الابتكار والريادة في هذا المجال.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته باحتفالية هيئة الدواء المصرية، أنه على صعيد توافر الأدوية فإن الحكومة تبعث رسالة طمأنة واضحة للشعب المصري، إذ تحرص على المتابعة الدورية لتأمين مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية وضمان استدامة توافرها بأعلى جودة ممكنة.