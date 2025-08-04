ضبط 34 متهما في حملات أمنية لمكافحة المخدرات بمدينة نصر

واصلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها في مكافحة تجارة وحيازة المواد المخدرة، إذ استهدفت منطقة الحي العاشر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وأسفرت الحملات عن ضبط 29 قضية تورط فيها 34 متهمًا، وضُبط بحوزتهم كميات من مخدرات متنوعة تشمل «الآيس، الحشيش، الهيروين، شادو»، بالإضافة إلى عدد من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي، و30 هاتفًا محمولًا، وسيارتين، و13 سلاحًا أبيض.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية لضبط المخالفين وتعزيز الأمن.