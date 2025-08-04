الكاتبة الصحفية مها سالم: العلاقة الزوجية الناجحة تقوم على 3 قيم بسيطة

قالت الكاتبة الصحفية مها سالم، إنه رغم التحديات التي قد يواجهها الزوجان، فإن سر نجاح العلاقة يكمن في مجموعة من القيم البسيطة والأساسية، موضحة أن العلاقة الناجحة تعتمد على الإخلاص والصدق والعطاء.

الحب الحقيقي لا يتمثل في التفاهم أو حقوق الزوج

وأضافت الكاتبة الصحفية، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج البيت، المذاع على قناة الناس، أن الحب الحقيقي لا يتمثل في التفاهم أو في حقوق الزوج فقط؛ بل في الاهتمام بسعادة الطرف الآخر، مشيرة إلى أن رؤية زوجها سعيدًا يجعلها تشعر بالسعادة أيضًا، خاصة إذا كان يبذل جهدًا للحصول على أفضل الأشياء لها.

الشراكة الحقيقية تعني بناء حياة وأسرة معًا

وأكدت أن الشراكة الحقيقية تعني بناء حياة وأسرة معًا، وليس مجرد انتظار العطاء من الطرف الآخر، لافتة إلى أهمية اختيار شريك الحياة بشكل مدروس، حيث يجب أن يعتمد الاختيار على صفات عملية وعقلانية بعيدًا عن الأحلام الوردية والمثالية.

اختيار شريك الحياة يتطلب النظر إلى الالتزام

وتابعت أن اختيار شريك الحياة يتطلب النظر إلى الالتزام والحنية، والاستعداد لتحمل المسؤولية، وهي الصفات التي تجعل العلاقة تستمر وتبني حياة مستقرة، مضيفة أن الزواج ليس مجرد مشاعر بل حياة يومية تتطلب إدارة تفاصيل الحياة معًا، والتخطيط لبناء أسرة.

أهمية الدعاء في بداية الحياة الزوجية

كما أكدت أهمية الدعاء في بداية الحياة الزوجية، داعية إلى أن يكون الزوجان دائمًا مخلصين في نواياهم، ويطلبون من الله أن يعينهم في تأسيس حياة سعيدة ومستقرة.

وتابعت: «الدعاء لله بأن يوفقني في حياتي الزوجية كان له دور كبير في مساعدتي على التغلب على الصعوبات، وأن الله يعينني دائمًا في سعيي لأن أكون زوجة صالحة ولدي أسرة سعيدة».